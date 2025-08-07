Samsung будет выпускать камеры для iPhone 18

Samsung Electronics начинает строительство своего первого в США производства CMOS-сенсоров, и делает это в партнёрстве с Apple. Новый завод появится в Остине, штат Техас, и, как ожидается, начнёт работу уже весной следующего года — предположительно в марте. Производственная линия будет выпускать современные CMOS-сенсоры, которые станут основой камер в iPhone 18. Согласно данным Financial Times, речь идёт о передовых трёхслойных сенсорах с гибридным соединением. Такая архитектура предполагает размещение трёх отдельных слоёв — один отвечает за захват света, второй — за его обработку, третий — за преобразование сигнала в цифровой формат. Эта технология позволяет сделать сенсор меньше по размеру, эффективнее в работе, уменьшить шум и при этом повысить качество съёмки в условиях слабого освещения.

На данный момент только Samsung и Sony обладают технологиями, необходимыми для производства подобных сенсоров. Apple традиционно сотрудничала с Sony, но из-за задержек и сбоев в поставках из Японии, компания решила перераспределить цепочку поставок и сосредоточиться на производстве внутри США. Это и открыло дверь для сближения с Samsung, которая теперь будет не только поставщиком дисплеев и памяти, но и ключевым партнёром в камерах для iPhone. Это отличные новости для производителя, который в последнее время переживает не лучшие времена сразу по множеству направлений производства. Новый клиент может существенно повысить выручку.