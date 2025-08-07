Samsung будет выпускать камеры для iPhone 18

Samsung Electronics начинает строительство своего первого в США производства CMOS-сенсоров, и делает это в партнёрстве с Apple. Новый завод появится в Остине, штат Техас, и, как ожидается, начнёт работу уже весной следующего года — предположительно в марте. Производственная линия будет выпускать современные CMOS-сенсоры, которые станут основой камер в iPhone 18. Согласно данным Financial Times, речь идёт о передовых трёхслойных сенсорах с гибридным соединением. Такая архитектура предполагает размещение трёх отдельных слоёв — один отвечает за захват света, второй — за его обработку, третий — за преобразование сигнала в цифровой формат. Эта технология позволяет сделать сенсор меньше по размеру, эффективнее в работе, уменьшить шум и при этом повысить качество съёмки в условиях слабого освещения.

На данный момент только Samsung и Sony обладают технологиями, необходимыми для производства подобных сенсоров. Apple традиционно сотрудничала с Sony, но из-за задержек и сбоев в поставках из Японии, компания решила перераспределить цепочку поставок и сосредоточиться на производстве внутри США. Это и открыло дверь для сближения с Samsung, которая теперь будет не только поставщиком дисплеев и памяти, но и ключевым партнёром в камерах для iPhone. Это отличные новости для производителя, который в последнее время переживает не лучшие времена сразу по множеству направлений производства. Новый клиент может существенно повысить выручку.
Опубликованы примеры фото с OnePlus 13s…
В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру компактного смартфона OnePlus 13…
Смартфон TECNO Spark Go 2 оценили в 80 долларов …
Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Spark Go 2, который основан на 12-нанометро…
iQOO 15 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 1…
Xiaomi прекращает поддержку HyperOS 2…
Xiaomi официально прекратила разработку HyperOS 2 и полностью переключилась на создание HyperOS 3, котора…
Новые iPhone собирают в Индии, но есть один нюанс…
В стремлении сократить зависимость от Китая компания Apple активно расширяет производственные мощности в …
Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК…
Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе…
Samsung остаётся лидером на рынке складных смартфонов…
Согласно свежему отчёту аналитиков компании TrendForce, мировой рынок складных смартфонов растёт умеренны…
Смартфон TECNO POVA 7 Ultra 5G получил 30-Вт зарядку …
Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA 7 Ultra 5G, которая основана на 4-нанометров…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor