Samsung делает большие ставки на Qualcomm для Galaxy S22

Исторически Samsung неохотно использовала чипы Qualcomm в линейке Galaxy S. Южнокорейский гигант выпускает только варианты телефонов Galaxy S со Snapdragon в США и Китае, в то время как остальной мир получает модели Exynos. Тем не менее, похоже, что в 2022 году Samsung будет больше полагаться на американского производителя микросхем, чем когда-либо.

На мероприятии Investor Day 2021 Qualcomm сообщила, что до 50% телефонов серии Samsung Galaxy S, выпущенных в 2022 году, будут работать на Qualcomm Snapdragon. Это означает, что на этот раз мы можем ожидать, что линейка Snapdragon Galaxy S22 выйдет на несколько новых рынков. Согласно различным прогнозам, Samsung запустит серию Galaxy S22 на базе Snapdragon в Африке и Азии, а также в США и Китае. Между тем, как сообщается, Европа и Великобритания получат чипсет Exynos. Причина внезапного изменения взглядов Samsung не ясна, но возможно, это связано с глобальной нехваткой чипов и предполагаемым переходом на AMD для графических процессоров, что привело к общему снижению доходности Exynos за год. Учитывая, что модели Galaxy S на базе Exynos всегда отставали от своих собратьев Qualcomm, это может отличным шагом.
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