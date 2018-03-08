Samsung делает очередной прототип

Появились очередные новости о запуске гибридного мобильного телефона от компании Samsung. Ранее мы уже обсуждали этот момент, ведь производитель регистрирует массу патентов, получает достаточно новых технологий в свой ассортимент. Однако, новый патент кажется еще более нереальным, ведь производитель хочет создавать смартфон, складываемый пополам, с одним цельным дисплеем. Это пока что невозможно в плане технологий, так как если дисплей постоянно сгибать и разгибать, то он рано или поздно переломается в месте сгиба. Конечно, можно разные уловки использовать и так далее, но суть остается. Осталось лишь надеяться, что производитель покажет что-то интересное в этом десятилетии, хотя и на это большой надежды нет. Все эти патенты являются просто запасом на будущее, чтобы потом делать крутые новинки.