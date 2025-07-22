Samsung делает ставку на 2-нм техпроцессе и его производных

Решение Samsung отложить разработку техпроцесса 1.4 нм и сосредоточиться исключительно на 2-нм технологии GAA оказалось оправданным. Как сообщает издание Chosun, компания делает ставку на два ключевых направления, стремясь стать полноценной альтернативой TSMC. Более того, внутри компании ожидают высокий спрос на 2-нм GAA-пластину как минимум в течение трёх лет. В это время Samsung сосредоточится на решении проблем с теплоотводом и стабилизацией производительности. Ранее стало известно, что Samsung реализует стратегию «отбора и концентрации», сосредоточив все ресурсы на 2-нм процессе, с целью довести выход годных чипов до 70%. Пока эти показатели отстают от TSMC на 20–30%, но текущие результаты уже превышают изначально осторожные ожидания руководства.

Массовое производство ожидается во второй половине 2025 года — производственные линии активно разворачиваются. Хотя в отчётах это не упоминается напрямую, Samsung также разрабатывает улучшенные версии 2-нм GAA-техпроцесса. Вторая генерация уже находится в стадии завершения базового дизайна, а третье поколение, под кодовым названием SF2P+, компания рассчитывает внедрить в течение ближайших двух лет. Пока неизвестно, будут ли новые техпроцессы запускаться на существующих мощностях или Samsung планирует строительство дополнительных заводов. Однако, учитывая прошлые проблемы Samsung с качеством и стабильностью производства, компания пока не пользуется доверием крупных заказчиков.
Xiaomi CIVI 5 Pro показали в четырех расцветках …
Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона CIVI 5 Pro, на которых грядущая новинка изображе…
Samsung делает ставку на 2 нм, но клиенты не верят…
Проблемы с привлечением клиентов к своим передовым техпроцессам вынудили не только отложить запуск завода…
Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge оценили в $1100…
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy S25 Edge, который основан на флагманском 3-нанометро…
Смартфон Red Magic 10S Pro+ оценили в 830 долларов …
Компания Nubia представила в Китае смартфон Red Magic 10S Pro+, который является серьезно улучшенной верс…
Складной Huawei Pocket 2 Premium Edition оценили в $765…
Компания Huawei представила в Китае раскладной смартфон Pocket 2 Premium Edition, который отличается от о…
Сверхтонкий смартфон Infinix Hot 60 Pro+ засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Infinix Hot 60 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайш…
Часы Huawei Watch 5 оценили в 35 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы Watch 5, которые обойдутся от 35 тысяч рублей. …
OnePlus Ace 5 Racing Edition получит SoC Dimensity 9400e…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5 Racing Edi…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor