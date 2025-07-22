Samsung делает ставку на 2-нм техпроцессе и его производных

Решение Samsung отложить разработку техпроцесса 1.4 нм и сосредоточиться исключительно на 2-нм технологии GAA оказалось оправданным. Как сообщает издание Chosun, компания делает ставку на два ключевых направления, стремясь стать полноценной альтернативой TSMC. Более того, внутри компании ожидают высокий спрос на 2-нм GAA-пластину как минимум в течение трёх лет. В это время Samsung сосредоточится на решении проблем с теплоотводом и стабилизацией производительности. Ранее стало известно, что Samsung реализует стратегию «отбора и концентрации», сосредоточив все ресурсы на 2-нм процессе, с целью довести выход годных чипов до 70%. Пока эти показатели отстают от TSMC на 20–30%, но текущие результаты уже превышают изначально осторожные ожидания руководства.

Массовое производство ожидается во второй половине 2025 года — производственные линии активно разворачиваются. Хотя в отчётах это не упоминается напрямую, Samsung также разрабатывает улучшенные версии 2-нм GAA-техпроцесса. Вторая генерация уже находится в стадии завершения базового дизайна, а третье поколение, под кодовым названием SF2P+, компания рассчитывает внедрить в течение ближайших двух лет. Пока неизвестно, будут ли новые техпроцессы запускаться на существующих мощностях или Samsung планирует строительство дополнительных заводов. Однако, учитывая прошлые проблемы Samsung с качеством и стабильностью производства, компания пока не пользуется доверием крупных заказчиков.