Samsung делает ставку на новые телевизоры

Samsung Electronics, по-видимому, планирует одобрить новую стратегию по увеличению продаж своих технологий QLED и microLED TV в этом году. От весьма надежных источников появилась новость о том, что производитель планирует существенно изменить планы на будущее, чтобы конкурировать с LG Electronics, который продвигает свои раскладные OLED-телевизоры. Во-первых, производитель планирует существенно сократить расходы на производство новых телевизоров, чтобы они стали дешевле и доступнее. Во-вторых, производитель сделает ставку на большие диагонали — многие пользователи хотят телевизор на 110 дюймов, чтобы получать максимум удовольствия от просмотра фильмов. И, в-третьих, новые телевизоры будут оборудованы 8К-разрешением.