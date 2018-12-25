Samsung добавит Google Assistant в свои смарт-телевизоры 2019 года

Samsung планирует интегрировать Google Assistant в свою линейку Smart TV 2019 года. Интеграция сторонних голосовых помощников, будет аналогична тому, как это делает LG, позволяя напрямую управлять телевизором голосом, а также другими совместимыми с Google Assistant устройствами. Вы даже можете спросить о более общих вещах, таких как погода.

Google Assistant будет работать в паре с Bixby. Это означает, что у пользователей будет выбор использовать Google Assistant или Bixby, в зависимости от их личных предпочтений. До сих пор Bixby оставался закрытым для внешних разработчиков, поэтому популярность не так высока по сравнению с устройствами Alexa или Google Assistant. Помимо голосовых помощников, Samsung оптимизирует качество звука в зависимости от окружающей среды, такой как пространство и окружающий шум. Это подтверждается числом, зарегистрированными в прошлом месяце. Объявление о партнерстве с Google может произойти уже в следующем месяце на CES 2019.