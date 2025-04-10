Samsung догоняет TSMC по производству чипов

Похоже, что Samsung Foundry решила всерьёз побороться с TSMC в сегменте 2-нм техпроцесса — компания уже демонстрирует заметные улучшения в уровне выхода годных кристаллов (кристаллов, пригодных для использования). В последнее время корейскому гиганту не везло в полупроводниковом бизнесе — проблемы с производством и низкая доходность мешали эффективному массовому выпуску. Так, у 3-нм техпроцесса Samsung уровень выхода составлял всего 20–30%, что фактически делало масштабное производство невозможным. Однако с 2-нм процессом ситуация выглядит куда оптимистичнее. Под новым руководством Samsung Foundry планирует переломить ситуацию, и именно этот техпроцесс должен сыграть ключевую роль в изменении курса.

По данным южнокорейских СМИ, на данный момент уровень выхода 2-нм чипов достиг 40%, что является серьёзным прогрессом по сравнению с началом 2025 года. Такой скачок ясно демонстрирует, что Samsung не собирается отступать в гонке с TSMC за передовые технологические нормы. Интересно, что рынок также начинает смотреть в сторону Samsung, ведь производственные линии TSMC уже загружены, а цены у Samsung могут оказаться более привлекательными для заказчиков. Тем не менее, 2-нм техпроцесс Samsung всё ещё далёк от уровня TSMC, у которой уже сейчас уровень выхода составляет около 80%. Учитывая, что TSMC планирует начать массовое производство 2-нм чипов к концу 2025 года, Samsung необходимо значительно увеличить показатели уже во второй половине текущего года.