Samsung достигла капитализации в 370 миллиардов долларов

В 2023 году компания Samsung пережила достаточно тяжёлый период, столкнувшись со спадом продаж смартфонов и снижением спроса на полупроводники, флэш-память и другие продукты, которые ранее приносили производителю львиную долю дохода. Но, согласно отчёту ведущих изданий мира, компания смогла восстановить позиции и на текущий момент уже достигла капитализации в размере 370 миллиардов долларов. Последний раз Samsung могла похвастаться такой оценкой в 2021 году — тогда рынок полупроводников был на очень высоком уровне. Специалисты считают, что данный рост напрямую связан с тем, что компания недавно представила свою новейшую память HBM3E следующего поколения, которая является важным компонентом для графических ускорителей в сфере искусственного интеллекта.

Компания NVIDIA, которая является явным лидером в данном направлении, уже ожидает поставок новой памяти, так что продажи будут внушительными и прибыль, соответственно, тоже. Кроме того, Samsung планирует запустить собственный ИИ-ускоритель Mach-1 к 2025 году — в этом случае компания сможет соперничать с NVIDIA, одновременно поставляя чипы памяти GDDR7 для грядущей серии игровых видеокарт RTX 5000. Да и в сегменте смартфонов у производителя всё достаточно хорошо — компания выпускает действительно качественные новинки, которые пользуются спросом и приносят неплохой доход. Соответственно, можно предположить, что Samsung вышла из своего кризиса и в будущем будет только расти.
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