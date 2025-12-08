Samsung ещё не запустила производство Exynos 2600

Samsung, по данным инсайдеров, ещё в конце сентября получила фору в массовом выпуске своего первого процессора по нормам 2 нм GAA — Exynos 2600. Причём тогда уровень выхода годных изделий оценивали примерно в 50 процентов, так что после того, как корейская компания недавно представила грядущую систему-на-кристалле в виде первого трейлера, многие решили, что полномасштабное производство уже стартовало. Но обновлённые данные говорят об обратном — Exynos 2600 только готовится к входу в производственный цикл. Корейское издание Money Today уточняет, что Exynos 2600 всё ещё не дошёл до стадии массового выпуска, что подчёркивает возможные трудности Samsung с процессом 2 нм GAA. Параллельно стало известно, что компания собирается начать выпуск памяти HBM4 во второй половине 2026 года, готовясь удовлетворить спрос NVIDIA.

При этом Samsung опубликовала официальные показатели производительности и энергоэффективности своего 2 нм GAA техпроцесса — вряд ли это было бы возможно без начала реального производства. А серия Galaxy S26 должна выйти в феврале 2026 года, и, учитывая, что сейчас уже декабрь, можно предположить, что к этому моменту компания обеспечит достаточный запас процессоров Exynos 2600 для разных моделей как минимум для домашнего рынка. Есть вероятность, что Samsung временно притормозила производственный процесс, пытаясь провысить процент выхода пригодных к использованию кристаллов, но на данный момент это лишь предположение.