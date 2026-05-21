Samsung готова к выпуску экранов для нового MacBook Pro

Согласно последнему отчёту The Elec, компания Samsung превысила уровень выхода годной продукции (более 90% продукции пригодна к использованию) для своей OLED-технологии 8-го поколения, добившись высокой стабильности производства. Это позволяет начать массовый выпуск панелей для серии ноутбуков MacBook Pro на базе процессора M6 даже раньше ожидаемого срока. Стоит отметить, что Samsung обеспечила такой высокий выход качественной продукции всего за месяц — ранее, в апреле текущего года, показатель едва превышал 80%. В отличие от производства процессоров, где 70% считается приемлемым уровнем для старта массового выпуска, в индустрии дисплеев требования строже, и порог в 90% и выше считается нормой для стабильного производства.

Ещё одно преимущество такого результата заключается в снижении давления со стороны Apple по снижению цен на OLED-панели, поскольку уменьшается количество брака и производственных потерь. Благодаря этому Samsung может начать производство уже в июне, опережая конкурентов, включая BOE, которая также планирует выпуск аналогичных OLED-панелей, но ориентированных на тайваньские компании вроде ASUS и Acer. Вероятно, Samsung ускорила развитие в этом направлении, опасаясь потерять заказы Apple на OLED-дисплеи для MacBook Pro из-за конкуренции со стороны BOE. Но так как компания явно опередила китайского конкурента, переживать об этом не стоит. Да и переноса релиза ноутбука тоже не будет, что важно для покупателей.
