Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7a 2026 оценен в 2500 евро

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Lenovo Yoga Pro 7a (15", 11), который основан на чипах AMD Ryzen AI Max+ Series с унифицированной архитектурой памяти для использования до 128 ГБ оперативной памяти между процессором и графическим ускорителем. Новинка также получила 15,3-дюймовый OLED-экран PureSight Pro с разрешением 2.5K, акустическую систему с четырьмя динамиками с сертификацией Dolby Atmos, четыре микрофонами с трёхмерным шумоподавлением и поддержкой Voice ID, фирменный стилус Yoga Pen Gen 2, сенсорную панель Force Pad на основе технологии Wacom, систему охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами с поддержанием уровня TDP в 95 Вт и шума от 22 дБ, а также два интерфейса USB-C. Ноутбук появится в европейской продаже в июне этого года по цене от 2500 евро.