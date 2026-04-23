Представлен игровой ноутбук HONOR WIN H9

Компания HONOR объявила о выпуске игрового ноутбука WIN H9 (2026), который базируется на чипах Intel Core Ultra 7 251HX или Ultra 9 290HX Plus. Новинку также оснастили дискретными графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti с 8 или 12 ГБ видеопамяти и энергопакетом до 140 Вт, системой охлаждения Dongfeng, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой до 6400 MT/s, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя слотами для расширения, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 92 Втч, корпусом толщиной 26,8 мм и массой 2,34 кг (чёрная версия) или 2,38 кг (белая), поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen1, USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1-FRL и RJ45, акустикой Nahimic с двумя динамиками и 1-Мп камерой. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке от 1685 до 2635 долларов в зависимости от конфигурации.