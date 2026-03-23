Представлен ноутбук MECHREVO 18 Pro с Core i7-14650HX

Компания MECHREVO пополнила ассортимент ноутбуков моделью MECHREVO 18 Pro, которая основана на 16-ядерном 24-поточном чипе Intel Core i7-14650HX с максимальной частотой 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 18-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с тремя вентиляторами, корпусом толщиной 21,85 мм и массой 2,8 кг, клавиатурой с RGB-подсветкой, комплектной 250-Вт зарядкой на базе SiC и поддержкой зарядки PD до 140 Вт. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1350 долларов.