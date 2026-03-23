Представлен ноутбук MECHREVO 18 Pro с Core i7-14650HX

Компания MECHREVO пополнила ассортимент ноутбуков моделью MECHREVO 18 Pro, которая основана на 16-ядерном 24-поточном чипе Intel Core i7-14650HX с максимальной частотой 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 18-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с тремя вентиляторами, корпусом толщиной 21,85 мм и массой 2,8 кг, клавиатурой с RGB-подсветкой, комплектной 250-Вт зарядкой на базе SiC и поддержкой зарядки PD до 140 Вт. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1350 долларов.

Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ получил процессор Core Ultra 9 38…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Stealth 16 AI+, которая базируется на 16-…
Ноутбук AORUS MASTER 16 представлен на CES 2026…
GIGABYTE представляет обновлённый интерфейс GiMATE и новое поколение игровых ноутбуков с поддержкой алгор…
Представлен 16-дюймовый ноутбук ASUS ExpertBook B3 G2…
Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B3 G2, которая представлена в 14-…
Представлен ноутбук Acer Predator Helios Neo 18 AI…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Predator Helios Neo 18 AI, которая осно…
Lenovo готовит ноутбуки на процессорах NVIDIA…
Свежая утечка подтверждает появление нескольких новых ноутбуков Lenovo с процессорами NVIDIA N1 и N1X, ко…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT 2026 получит версию на Core…
Компания Lenovo объявила, что в марте выйдет новая версия ноутбука Xiaoxin Pro 16 GT 2026 AI Yuanqi Editi…
ИИ больше не будут внедрять в Windows 11…
По сообщениям инсайдеров, компания Microsoft решила отказаться от автоматической установки приложения Mic…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оценили в 165…
Компания Lenovo в рамках выставки CES 2026 объявила о выпуске ноутбука ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, г…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
