Игровой ноутбук HONOR WIN H7 оценили в 1390 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью WIN H7 (2026), которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-14650HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти, системой охлаждения с двумя вентиляторами с эффективным охлаждением пиковой мощности до 205 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с, накопителем SSD вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 180 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой гаммы sRGB, корпусом с металлической крышкой массой 2,27 кг и толщиной 22,65 мм, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, двумя интерфейсами USB-C (3.2 Gen2 со скоростью до 10 Гбит/с), тремя разъемами USB-A 3.2 Gen1, интерфейсом HDMI 2.1-FRL, портом Ethernet RJ45, батареей ёмкостью 80 Втч и 360-Вт комплектным зарядным устройством. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 1390 долларов.

