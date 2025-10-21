Samsung готова выпускать чипы на 2 нм

Массовое производство 2-нанометровых пластин по технологии GAA стартовало в конце сентября, и первой платформой, где она будет применена, станет процессор Exynos 2600. Судя по успехам полупроводникового подразделения Samsung, компания готова развернуть производство нового техпроцесса в более крупном масштабе. На совещании в администрации президента Южной Кореи один из руководителей корпорации отметил впечатляющий прогресс, а представитель SK Hynix назвал эту технологию важнейшей точкой перелома для всей отрасли. Во время совещания руководитель Samsung заявил о намерении вернуть компании лидерство на мировом рынке контрактного производства чипов благодаря 2-нанометровому техпроцессу.

Ранее сообщалось, что Samsung уже завершила базовое проектирование второго поколения 2-нанометровой технологии GAA, а работа над третьей версией, известной как SF2P+, должна быть завершена в течение двух лет. Иными словами, компания активно инвестирует ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособной в производстве чипов нового поколения. Это очень важный момент, так как компания TSMC практически монополизировала рынок полупроводниковой продукции в последние годы, не оставив конкурентам ни единого шанса. Но если у Samsung получится реализовать задуманное, компания может догнать или даже обойти основного конкурента в ближайшие два-три года. Это, конечно, положительно скажется на развитии полупроводниковой продукции в целом.
