Samsung готова выпускать чипы на 2 нм

Ранее сообщалось, что Samsung уже завершила базовое проектирование второго поколения 2-нанометровой технологии GAA, а работа над третьей версией, известной как SF2P+, должна быть завершена в течение двух лет. Иными словами, компания активно инвестирует ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособной в производстве чипов нового поколения. Это очень важный момент, так как компания TSMC практически монополизировала рынок полупроводниковой продукции в последние годы, не оставив конкурентам ни единого шанса. Но если у Samsung получится реализовать задуманное, компания может догнать или даже обойти основного конкурента в ближайшие два-три года. Это, конечно, положительно скажется на развитии полупроводниковой продукции в целом.