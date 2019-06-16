Samsung готовит 8-дюймовый планшет Galaxy Tab A (2019) с чипом Snapdragon 429

2019-06-16, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Galaxy Tab A (2019); [82]
Как оказалось, компания Samsung сейчас работает не только над флагманским планшетом Galaxy Tab S5, но и над бюджетным Galaxy Tab A (2019).

Об этом рассказало издание XDA-Developers. Новинка прошла Bluetooth и Wi-Fi-сертификацию, а также её заметили на сайте Android Enterprise. Согласно утечке, это будет 8-дюймовый планшет с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Устройство будет работать из коробки на последней версии ОС Android 9 Pie. Его также оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 429, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi Dual-band 802.11a/b/g/n. Новинке ещё приписывают версию с поддержкой LTE. Сканера отпечатков пальцев и NFC-модуля в планшете не будет.

Предположительно, презентация Galaxy Tab A (2019) состоится летом. Ценник планшета, судя по характеристикам, будет в районе 150 долларов США.

Комментарии и отзывы Galaxy Tab A (2019)
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