Samsung готовит Galaxy S21 с 4G на борту

Samsung представила серию Galaxy S21 несколько дней назад на первом мероприятии Unpacked в 2021 году. Все эти три смартфона, а именно Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra, доступны для предварительного заказа в ряде стран. Также, в отличие от прошлого года, все они готовы к 5G, хотя сотовые сети пятого поколения ещё очень далеки от запуска. Но теперь, из ниоткуда, на страницах Bluetooth SIG появился 4G-вариант нового Galaxy S21. Стоит отметить, что в прошлом году Samsung так же выпустила два варианта серии Galaxy S20. Один с 5G для стран, в которых работает сеть, а другой с 4G. А вот для серии Galaxy S21 компания ничего не сообщала о моделях 4G, хотя, видимо, методика релизов будет точно такой же. Рекомендуем перед покупкой данный момент уточнять.

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