Samsung готовит Galaxy Watch 2

На рынке умных часов сейчас происходят достаточно интересные изменения, ведь пользователи, которые года два-три назад купили свое первое устройство, сейчас принимают решение обновить устройство до чего-то нового. И именно за этих пользователей будут сражаться производители со всего мира, ведь им нужно показать крутой продукт, который станет популярным. В Samsung, например, работают над созданием Galaxy Watch 2 нового поколения. Часы получат более продвинутый дисплей, более интересный дизайн корпуса и, естественно, больше интересных функций. Все это позволит конкурировать с основными игроками на рынке, которых сейчас довольно много образовалось. Будем надеяться, что производитель покажет хороший продукт.