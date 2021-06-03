Samsung готовит беспроводную зарядку на три смартфона

Сообщается, что охлаждающий механизм будет дополнительно усилен 5-6 маленькими вентиляторами, которые будут работать крайне тихо, но при этом эффективно. Но, к сожалению, зарядное устройство для нескольких гаджетов может выдавать максимальную мощность 25 Вт. То есть, фактически, на каждый смартфон, который вы решите таким образом зарядить, будет выдаваться мощность в 8 Вт — это не так уж и много на самом деле. К примеру, недавно Xiaomi представила в Китае новую площадку для быстрой беспроводной зарядки Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad, которая способна одновременно заряжать три устройства мощностью 20 Вт каждое.
По всей видимости, Samsung работает над новым беспроводным зарядным устройством для нескольких устройств. Согласно новой утечке в Twitter, это новое устройство похоже на AirPower от Apple, производство которого прекращено по не совсем понятным причинам. Согласно твиту пользователя с ником chunvn8888, новое зарядное устройство для нескольких устройств от южнокорейского технологического гиганта будет немного тоньше, чем ранее выпущенное Wireless Trio для трех устройств. В утечке также утверждается, что компании удалось сделать беспроводное зарядное устройство тоньше благодаря размеру медных катушек, которые, как говорят, очень маленькие, хотя это не мешает производительности в процессе зарядки. Кроме того, эти медные катушки также будут поставляться с несколькими слоями меди, графита и сэндвича с термопастой — всё это необходимо для эффективного отвода тепла.