Samsung готовит беспроводную зарядку на три смартфона

По всей видимости, Samsung работает над новым беспроводным зарядным устройством для нескольких устройств. Согласно новой утечке в Twitter, это новое устройство похоже на AirPower от Apple, производство которого прекращено по не совсем понятным причинам. Согласно твиту пользователя с ником chunvn8888, новое зарядное устройство для нескольких устройств от южнокорейского технологического гиганта будет немного тоньше, чем ранее выпущенное Wireless Trio для трех устройств. В утечке также утверждается, что компании удалось сделать беспроводное зарядное устройство тоньше благодаря размеру медных катушек, которые, как говорят, очень маленькие, хотя это не мешает производительности в процессе зарядки. Кроме того, эти медные катушки также будут поставляться с несколькими слоями меди, графита и сэндвича с термопастой — всё это необходимо для эффективного отвода тепла.

Сообщается, что охлаждающий механизм будет дополнительно усилен 5-6 маленькими вентиляторами, которые будут работать крайне тихо, но при этом эффективно. Но, к сожалению, зарядное устройство для нескольких гаджетов может выдавать максимальную мощность 25 Вт. То есть, фактически, на каждый смартфон, который вы решите таким образом зарядить, будет выдаваться мощность в 8 Вт — это не так уж и много на самом деле. К примеру, недавно Xiaomi представила в Китае новую площадку для быстрой беспроводной зарядки Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad, которая способна одновременно заряжать три устройства мощностью 20 Вт каждое.