Samsung готовит флагман А-серии

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Samsung создает новый смартфон для семейства А, который получит систему из трех камер. Они должны будут расположены горизонтально, а не вертикально, как сейчас, плюс будет продвинутая аппаратная начинка и прочие преимущества, которые позволят устройству захватить верхнюю планку среднего класса. Пока что говорить рано, но есть даже слух, что смартфон получит процессор Snapdragon 855, который является флагманским. Конечно, заплатить за этот гаджет придется немало денег, ведь сам процессор и три камеры стоят как Xiaomi бюджетный, но это будет все равно доступнее, чем флагманские смартфоны от известных брендов. Будем надеяться, что гаджет и правда будет достойным.