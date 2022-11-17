Samsung готовит игровой ноутбук на RTX 4050

Относительно недавно компания NVIDIA провела презентацию своих видеокарт RTX 40, которые оказались достаточно производительными, но и дорогими — компания представила только флагманские решения, которые, безусловно, слишком дорогие для большинства покупателей. Теперь появились первые хорошие новости относительно того, что компания готовится в обозримом будущем выпустить в продажу и более доступные видеокарты. Например, появились данные о том, что Samsung готовит свой игровой ноутбук на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, которая пока что официально не была анонсирована. Но если компания уже работает в этом направлении, то, видимо, производитель уже подготовил соответствующие графические чипы и уже работает над тем, чтобы реализовать готовые видеокарты.

При этом ожидать какой-то невероятной производительности от этого продукта точно не стоит — компания NVIDIA не планирует делать доступные видеокарты слишком уж мощными, так как ей ещё нужно продать RTX 30. Соответственно, примерно производительность NVIDIA GeForce RTX 4050 будет на уровне видеокарт RTX 3060 или RTX 3060 Ti в лучшем случае. А мобильная версия для ноутбука, естественно, будет слегка урезанной, так что реальная производительность гаджета будет как раз на одном уровне с десктопным решением RTX 3060. Будем ждать официального анонса и цен, но пока что данная видеокарта выглядит слишком уж простой, чтобы говорить о её возможностях покорить рынок игровых ноутбуков.
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