Samsung готовит к релизу Galaxy S25 Edge

Samsung готовится представить новый Galaxy S25 Edge, который станет настоящим прорывом в дизайне флагманских смартфонов компании. Основное внимание будет сосредоточено на его ультратонком корпусе, однако такой подход потребовал от компании пойти на некоторые жертвы. Согласно утечкам, Samsung тестировала два прототипа устройства и в итоге выбрала вариант с рекордной толщиной 5,84 мм, отказавшись от версии с более продвинутыми характеристиками. Ожидается, что Galaxy S25 Edge получит всего две основные камеры, одна из которых — сенсор на 200 Мп, позаимствованный у старшей модели Galaxy S25 Ultra. Альтернативный прототип был чуть толще (6,4 мм) и позволял бы разместить дополнительный модуль камеры, но Samsung сделала ставку на экстремальную толщину устройства.

Однако такое решение привело к нескольким недостаткам. В бенчмарке Geekbench 6 Galaxy S25 Edge показал более низкие многоядерные результаты по сравнению с другими моделями серии S25, несмотря на наличие разогнанной версии Snapdragon 8 Elite. Вероятно, это связано с тем, что внутри корпуса недостаточно места для мощной системы охлаждения с испарительной камерой. Кроме того, компактный дизайн ограничил ёмкость аккумулятора и скорость зарядки. По данным сертификационной организации, Galaxy S25 Edge получит батарею всего на 3900 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Видимо, Samsung видит в этом устройстве конкурента будущему iPhone 17 Air и делает ставку на премиальный внешний вид, жертвуя функциональностью.
Стала известна цена OnePlus Ace 5…
В сети появилась фотография таблицы, на которой, как утверждается, запечатлены цены на смартфоны OnePlus …
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra засветилась в сети…
В базе данных регулятора FCC обнаружилось упоминание флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который еще …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей…
Складные смартфоны, которые трансформируются в аналог планшета — дорогостоящие устройстваа, которые сложн…
Apple уступит лидерство компании NVIDIA…
За последние несколько лет TSMC получила огромную выгоду от партнёрства с Apple, поставляя огромное колич…
В сети появились качественные рендеры iPhone SE 4…
Сегодня западные журналисты получили достаточно чёткое представление о следующем доступном iPhone SE, кот…
iPhone 17 получит испарительную камеру…
Линейка смартфонов iPhone 17 должна стать самым амбициозным обновлением компании Apple за последние годы,…
Официально: Realme GT7 Pro готов к российскому релизу …
Компания Realme объявила, что российская презентация смартфона Realme GT7 Pro пройдет уже 26 ноября. Нови…
Xiaomi 15 Ultra получит лучший процессор на рынке…
Если верить информации инсайдеров, смартфон Xiaomi 15 Ultra скоро отправится в релиз — скорее всего, уже …
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor