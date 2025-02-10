Samsung готовит к релизу Galaxy S25 Edge

Samsung готовится представить новый Galaxy S25 Edge, который станет настоящим прорывом в дизайне флагманских смартфонов компании. Основное внимание будет сосредоточено на его ультратонком корпусе, однако такой подход потребовал от компании пойти на некоторые жертвы. Согласно утечкам, Samsung тестировала два прототипа устройства и в итоге выбрала вариант с рекордной толщиной 5,84 мм, отказавшись от версии с более продвинутыми характеристиками. Ожидается, что Galaxy S25 Edge получит всего две основные камеры, одна из которых — сенсор на 200 Мп, позаимствованный у старшей модели Galaxy S25 Ultra. Альтернативный прототип был чуть толще (6,4 мм) и позволял бы разместить дополнительный модуль камеры, но Samsung сделала ставку на экстремальную толщину устройства.

Однако такое решение привело к нескольким недостаткам. В бенчмарке Geekbench 6 Galaxy S25 Edge показал более низкие многоядерные результаты по сравнению с другими моделями серии S25, несмотря на наличие разогнанной версии Snapdragon 8 Elite. Вероятно, это связано с тем, что внутри корпуса недостаточно места для мощной системы охлаждения с испарительной камерой. Кроме того, компактный дизайн ограничил ёмкость аккумулятора и скорость зарядки. По данным сертификационной организации, Galaxy S25 Edge получит батарею всего на 3900 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Видимо, Samsung видит в этом устройстве конкурента будущему iPhone 17 Air и делает ставку на премиальный внешний вид, жертвуя функциональностью.