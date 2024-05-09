Samsung готовит к релизу One UI 7.0

Можно с уверенностью заявить, что ключевой фишкой прошивки One UI 6.1 являются сервисы искусственного интеллекта Galaxy AI, которые задействованы буквально во всех разделах операционной системы смартфонов компании Samsung. Данная система существенно упростила процесс написания текста и при этом ИИ обладает куда более продвинутыми функциями вроде возможности редактирования изображений. Есть даже мнение, что в прошивке One UI 6.1.1 компания реализует функцию редактирования видео посредством ИИ, что, конечно, довольно интересно звучит. А сегодня появилась информация о том, что Samsung уже тестирует прошивку One UI 7.0 — внутри компании версии сборки получили названия S928BXXU2BXE2/S928BOXM2BXE2/S928BXXU2BXD4.

Версия S928 разрабатывается для смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Индекс «B» указывает на европейскую версию смартфона, но здесь стоит отметить, что все модели Ultra используют Snapdragon 8 Gen 3 и маркируются одинаково внутри компании, ведь у них идентичное железо. Впрочем, в любом случае все три модели S24 находятся в одном и том же графике обновления программного обеспечения. Кроме того, старые модели смартфонов из линейки Galaxy также должны получить One UI 7.0 на базе Android 15. Собственно, серия смартфонов Samsung Galaxy S21 изначально должна была получить 3 обновления ОС, завершив свой цикл поддержки на Android 14. Однако Samsung продлила его до 4 обновлений ОС. Это отличные новости для владельцев флагманов прошлых поколений.
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