Samsung готовит к релизу One UI Book 4 - прошивку для Windows

Компания Google официально анонсировала свою последнюю версию мобильной операционной системы Android, и вскоре началось развертывание этого обновления за пределами линейки устройств самого бренда. Теперь пришло время производителям смартфонов представить свои пользовательские прошивки интерфейса н основе Android 12. Южнокорейский технологический гигант Samsung сегодня поделился рекламным видео о предстоящем One UI 4. Бета-версия Samsung One UI 4 уже доступна для некоторых телефонов Samsung, а стабильная версия, как ожидается, будет доступна через пару недель.

В рекламном ролике, опубликованном компанией, ближе к концу Samsung сообщает, что будет также выпущена прошивка One UI Book 4, предназначенная для ноутбуков. После релиза прошивка Samsung One UI Book 4 будет доступна для Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book и Galaxy Book Odyssey. Мы также ожидаем, что он будет доступен для будущих ноутбуков компании. Подобно тому, как One UI 4 влияет на смартфоны, One UI Book 4 изменит внешний вид операционной системы и приложений Windows, чтобы они соответствовали дизайну Samsung. Цель, стоящая за этим, — предложить пользователям аналогичный визуальный опыт для его телефонов и ноутбуков. На данный момент мало что известно о том, как будет выглядеть грядущий One UI Book 4 или какие элементы будут изменены в операционной системе Windows. Учитывая, что Windows не является открытым исходным кодом, как Android, Samsung мало что может сделать.
Комментарии и отзывы Samsung One UI Book 4
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