Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S25 Edge

Компания Samsung только вчера представила новый тонкий флагман Galaxy S25 Edge, а уже сегодня появились слухи о его преемнике. По данным источников из Южной Кореи, компания готовит Galaxy S26 Edge, который будет представлен вместе с Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra. Обратите внимание на то, что в слухах отсутствует модель Galaxy S26+. По информации инсайдеров, Samsung всерьёз рассматривает возможность отказаться от версии Plus, которая уже несколько лет подряд показывает худшие продажи среди флагманских моделей компании. Например, Samsung планирует реализовать в 2025 году 37,7 миллиона устройств Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Из этого объёма Ultra займёт 17,4 миллиона, базовая модель — 13,6 миллиона, а S25+ — лишь 6,7 миллиона штук.

Если решение будет принято, Galaxy S26 Edge фактически станет заменой для S26+, заняв его место в линейке. Этот шаг напоминает планы Apple, которая, по слухам, готовится заменить iPhone Plus на iPhone 17 Air, где основная ставка тоже делается на ультратонкий корпус как ключевую особенность. Важно понимать, что слухи находятся на самой ранней стадии — Samsung только начала разработку серии Galaxy S26, и пока ещё не приняла окончательного решения. Однако идея убрать версию Plus и сделать акцент на Edge обсуждается внутри компании всерьёз. Также ходят разговоры, что второе поколение Galaxy Edge может получить батарею на основе кремний-углеродной технологии, что позволит увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения габаритов устройства.