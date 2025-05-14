Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S25 Edge

Если решение будет принято, Galaxy S26 Edge фактически станет заменой для S26+, заняв его место в линейке. Этот шаг напоминает планы Apple, которая, по слухам, готовится заменить iPhone Plus на iPhone 17 Air, где основная ставка тоже делается на ультратонкий корпус как ключевую особенность. Важно понимать, что слухи находятся на самой ранней стадии — Samsung только начала разработку серии Galaxy S26, и пока ещё не приняла окончательного решения. Однако идея убрать версию Plus и сделать акцент на Edge обсуждается внутри компании всерьёз. Также ходят разговоры, что второе поколение Galaxy Edge может получить батарею на основе кремний-углеродной технологии, что позволит увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения габаритов устройства.