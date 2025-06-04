Samsung готовит к релизу сразу четыре складных смартфона

Новое поколение складных смартфонов Samsung практически готово к релизу — основные модели уже прошли сертификацию в индонезийском агентстве TKDN, что означает, что до презентации Galaxy Unpacked осталось совсем немного. Среди сертифицированных устройств засветился Galaxy Z Flip7, его более доступная версия Flip7 FE и флагман Galaxy Z Fold7. При этом сегодня компания Samsung намекнула и на четвёртую модель — Galaxy Z Fold7 Ultra. Стоит сказать, что эта модель пока не появилась в реестре TKDN, что может указывать на ограниченную доступность, как это уже случалось с версией Fold Limited Edition. Интересно, что Galaxy Z Flip7, по имеющимся данным, будет работать на мобильном процессоре Exynos 2500, тогда как бюджетный Flip7 FE получит прошлогодний Exynos 2400.

И, похоже, даже США в этот раз не получат версию на Snapdragon — все рынки, включая американский, перейдут на Exynos в Flip7. А вот Galaxy Z Fold7, наоборот, практически наверняка будет поставляться с топовым Snapdragon 8 Gen 3 Elite Edition во всех регионах, что стало привычной практикой для флагманских Fold-моделей. Samsung также официально подтвердила, что именно с этими новыми складными смартфонами дебютирует интерфейс One UI 8. Хотя бета уже доступна для пользователей Galaxy S25, именно серия Fold7 и Flip7 откроет полноценный запуск новой версии оболочки. Ожидается, что на июльском Galaxy Unpacked компания покажет не только новые смартфоны — скорее всего, компания выпустит ещё и обновлённые смарт-часы Galaxy Watch8.