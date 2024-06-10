Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch FE - они уже появились в продаже

Если верить информации из интернета, умные часы Galaxy Watch FE от компании Samsung определённо находятся на финишной прямой перед официальной презентацией. Например, компания уже предлагает Galaxy Watch FE в качестве подарка покупателям серии смартфонов S24 в Бельгии. А сегодня в сети нашли ещё один один крупный намём на то, что Galaxy Watch FE приближается к релизу. Всему виной магазин Amazon Italy — и там появилась новая официальная страница, где указано, что устройство будет представлено в ближайшее время и там даже раскрыты характеристики умных часов нового поколения. Также там указаны размеры 40x10x39 мм и вес 26,6 грамма, так что можно предположить, что это будут крайне компактные и лёгкие часы с диаметром циферблата в 40 мм. Кроме того, на странице указана цена в 199 евро (для рынка Европы), что, вероятно, будет соответствовать 199 долларам в США.

Впрочем, ожидать чего-то невероятного от Watch FE не стоит — всё указывает на то, что это будет просто переизданная модель Galaxy Watch4 спустя три года после релиза оригинала. Это значит, что у часов будут немного более крупные рамки, но это всё равно неплохое устройство с 1,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 396x396 пикселей, рейтингами 5ATM, IP68, MIL-STD-810H и алюминиевым корпусом с аккумулятором ёмкостью 247 мАч. Хотя, конечно, для цены в 199 долларов это достаточно дорогое удовольствие, которое явно имеет массу конкурентов со всего мира. Будем ждать полного списка спецификаций.
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