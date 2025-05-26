Samsung готовит к релизу умные часы Galaxy Watch8

Релиз умных часов Galaxy Watch8 уже не за горами — по последней информации, её представят в начале июля вместе со складными смартфонами Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. И, естественно, на данный момент благодаря многочисленным утечкам об этих новинках известно немало различной информации, и, согласно последним утечкам, Samsung снова планирует использовать свой собственный чип Exynos W1000, представленный в прошлом году. Стоит сказать, что несмотря на то, что чип не новый, Exynos W1000 по-прежнему остаётся одним из самых мощных решений для умных часов. Он оснащён пятью ядрами — под капотом четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой до 1,5 ГГц и одно Cortex-A78, работающее на частоте до 1,6 ГГц. В паре с ним идут графика Mali-G68 MP2 и оперативная память LPDDR5.

Кроме того, чип производится по энергоэффективному техпроцессу 3 нм GAA, то есть он должен быть достаточно экономичным в плане расхода энергии по современным меркам. Также, судя по информации различных источников, ожидается возвращение версии Classic. В сеть уже попали рендеры Galaxy Watch8 Classic с корпусом в стиле Galaxy Watch Ultra. Судя по всему, стандартная и классическая версии Watch8 будут иметь одинаковую форму корпуса, но будут отличаться по набору функций. Среди предполагаемых характеристик Watch8 Classic — размеры корпуса 46/47 мм, экран диагональю 1,5 дюйма, ёмкость аккумулятора ожидается на уровне 450 мАч. Работать часы будут, скорее всего, на One UI 8 Watch на базе Wear OS 6.