Samsung готовит к релизу второе поколение Galaxy Z TriFold

Нидерландское издание GalaxyClub сообщает, что Samsung разрабатывает второе поколение складного смартфона Galaxy Z TriFold. Выход смартфона ожидается в 2027 году одновременно с Galaxy Z Fold 9, но, по данным источника, новинка, как и предшественник, может получить ограниченную географию продаж и появиться только на отдельных рынках, включая Южную Корею и США. Согласно информации GalaxyClub, новый смартфон с двойной системой складывания получил обозначение Q9m — оригинальный Galaxy Z TriFold разрабатывался под кодовым названием Q7m параллельно с Galaxy Z Fold 7, который имел обозначение Q7. Коды H9 и Q9, ранее связанные инсайдерами со следующими поколениями классических складных смартфонов Samsung, теперь также встречаются в записях IMEI для Galaxy Z Fold 9 с номерами моделей SM-F981U и SM-F986U.

На основании этих данных издание предполагает, что Galaxy Z TriFold 2 представят летом 2027 года вместе с линейкой Fold 9 во время традиционной презентации Samsung Unpacked. Пр этом оригинальный Galaxy Z TriFold поступил в продажу в Южной Корее 12 декабря 2025 года по цене около 2500 долларов. Позже в том же месяце смартфон появился в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ, а до США устройство добралось 30 января 2026 года, где его стоимость составила 2899 долларов. Однако спустя несколько месяцев Samsung прекратила продажи модели после реализации ограниченных партий. Тогда появились сообщения, что смартфон слишком дорогой и спрос на него планомерно снижается.