Samsung готовит необычный дизайн Galaxy Watch 6…

Нельзя сказать, что это кардинально изменит внешний вид умных часов, потому что речь идёт всё же про очень небольшую диагональ дисплея, а не про экран смартфона, где это будет действительно заметно. Более того, хотелось бы отметить, что на самом деле важнее иметь набор новых функций и повышенную производительность, а не немного другого формата стекло защитного плана. Но мы будем надеяться, что производитель действительно работает в этом направлении и Galaxy Watch 6 будут составлять реальную конкуренцию умным часам компании Apple, которая на текущий момент захватила буквально 90% рынка носимой электроники и не планирует отказываться от данного направления. Там, где есть конкуренция, потенциальный покупатель выигрывает больше всего.