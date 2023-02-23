Samsung готовит необычный дизайн Galaxy Watch 6

Какое-то время назад среди производителей электроники было достаточно модно использовать дисплеи с защитным стеклом, которое имеет закруглённые грани. Это считалось чем-то очень стильным и необычным, хотя на самом деле, конечно, помимо визуального эффекта такое стекло ничего предоставить не могло. Более того, вскоре сами производители поняли, что им нет смысла делать подобные экраны, ведь такое стекло стоит дороже обычного плоского, и от дизайнерского решения отказались практически все на рынке. Но сегодня появилась информация от инсайдера о том, что умные часы нового поколение Galaxy Watch 6 получат именно стекло со скруглёнными краями, чтобы привлечь внимание аудитории необычными дизайнерскими решениями.

Нельзя сказать, что это кардинально изменит внешний вид умных часов, потому что речь идёт всё же про очень небольшую диагональ дисплея, а не про экран смартфона, где это будет действительно заметно. Более того, хотелось бы отметить, что на самом деле важнее иметь набор новых функций и повышенную производительность, а не немного другого формата стекло защитного плана. Но мы будем надеяться, что производитель действительно работает в этом направлении и Galaxy Watch 6 будут составлять реальную конкуренцию умным часам компании Apple, которая на текущий момент захватила буквально 90% рынка носимой электроники и не планирует отказываться от данного направления. Там, где есть конкуренция, потенциальный покупатель выигрывает больше всего.
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