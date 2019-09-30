Samsung готовит новый сканер

На просторах интернета появилась новость о том, что компания Samsung готовится к выпуску смартфона с новым датчиком, который позволит сканировать окружающую среду. Пользователь при помощи спектрометра сможет исследовать свою кожу, например, или какие-то объекты вокруг себя, получая о них более детальную информацию. Это очень интересно и необычно, вот только обычному пользователю это просто игрушка, ведь никто не будет ходить и сканировать объекты со смартфона для каких-то научных целей. А если вы обычный пользователь, которому это не нужно, то какой смысл покупать такой смартфон, ведь вы при его покупке платите деньги и за данный сканер, и за его разработку, и за рекламу. Но ,мы подождем релиза и тогда уже будем говорить о новинке.