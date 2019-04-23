Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2

Galaxy Fold самое уникальное мобильное устройство Samsung на сегодняшний день, но еще в ноябре 2015 года этот титул принадлежал планшету Galaxy View. Компания готовит приемника с меньшим 17,5-дюймовым дисплеем и более тонкими рамками. Скорее всего, внутри Exynos 7885 и 3 ГБ оперативной памяти. Пока неясно, сколько памяти будет предлагать планшет, но, похоже, минимум 64 ГБ.

Устройство получит новую подставку, которая даже в сложенном состоянии несколько приподнимает планшет над поверхностью, что делает Galaxy View 2 идеальным вариантом для ввода текста. В оригинальной версии была ручка для переноски, а в Galaxy View 2 для этого предусмотрен большой круглый вырез. Точная дата релиза еще не подтверждена, но предстоящее устройство уже получило сертификаты Bluetooth и Wi-Fi. Учитывая все обстоятельства, Galaxy View 2 достигнет потребителей в конце мая или начала июня.