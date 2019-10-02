Samsung готовит планшет с 5G

Некоторое время назад мы говорили о том, что современные смартфоны уже стали получать модули 5G и это даже никого не удивляет, хотя сама технология сотовой связи пятого поколения еще не доступна большинству пользователей. В компании Samsung решили, что нужно пойти дальше и представили первый планшетный компьютер, который действительно оборудован 5G и совсем скоро поступит в продажу. Это первый планшет на рынке, который может похвастаться поддержкой сетей пятого поколения и это очень круто на самом деле. Вопрос только в стоимости такого устройства, ведь производитель и ранее планшеты дорогие выпускал, а с модулем сотовой связи он вообще будет очень дорогим удовольствием. Но, мы подождем релиза и тогда уже будем говорить о стоимости.