Samsung готовит собственный чип для Galaxy S26

Если слух подтвердится, то европейским пользователям вновь, по сути, достанется менее производительная версия — источник утверждает, что Snapdragon 8 Elite 2 всё равно окажется быстрее, чем Exynos 2600, что вполне ожидаемо. Любопытно, что подразделение System LSI, ответственное за разработку Exynos 2500, по оценкам аналитиков, понесло убытки около 400 миллионов долларов из-за того, что этот чип так и не был использован в серии Galaxy S25. Похоже, Samsung всерьёз настроена не допустить повторения такого сценария. Но для местных покупателей это плохая новость — они будут платить те же деньги за смартфон, что и все остальные, но при этом получат более слабый процессор, что скажется на общей производительности в тех же играх, например. Это странный подход.