Samsung готовит собственный чип для Galaxy S26

Флагманы серии смартфонов Galaxy S25 в этом году во всех регионах работают исключительно на топовом мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy от Qualcomm — из-за проблем с выходом годных экземпляров собственного процессора Exynos 2500, который компания Samsung хотела представить миру некоторое время назад. Однако, по свежим слухам, в следующем году ситуация может измениться — Galaxy S26 всё-таки получит версию на чипе Exynos 2600. Правда, опять же из-за ограничений по производству, такие устройства, скорее всего, будут выпущены только в Европе. Собственно, Европа давно стала основным рынком сбыта для смартфонов Samsung на базе Exynos, хотя причины такого выбора до сих пор неясны.

Если слух подтвердится, то европейским пользователям вновь, по сути, достанется менее производительная версия — источник утверждает, что Snapdragon 8 Elite 2 всё равно окажется быстрее, чем Exynos 2600, что вполне ожидаемо. Любопытно, что подразделение System LSI, ответственное за разработку Exynos 2500, по оценкам аналитиков, понесло убытки около 400 миллионов долларов из-за того, что этот чип так и не был использован в серии Galaxy S25. Похоже, Samsung всерьёз настроена не допустить повторения такого сценария. Но для местных покупателей это плохая новость — они будут платить те же деньги за смартфон, что и все остальные, но при этом получат более слабый процессор, что скажется на общей производительности в тех же играх, например. Это странный подход.