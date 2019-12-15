Samsung готовится к разработке Galaxy M11, M31 с объемом хранилища до 64 ГБ

Сообщается, что в разработке находятся Samsung Galaxy M11 с номером модели SM-M115F и Galaxy M31 с номером модели SM-M315F, сообщает SamMobile. Они будут предлагаться в 32 ГБ и 64 ГБ внутренней памяти, соответственно. Но мало что известно о телефонах среднего класса Galaxy M11 и M31, поскольку они все еще находятся в стадии разработки.

Galaxy M-серии 2020 года может внести небольшие изменения в дизайн, модернизацию камер и, возможно, более крупные батареи. Samsung Galaxy M31 и M11, скорее всего, будут работать на Android 10 с индивидуальным интерфейсом One UI . Поскольку Samsung дебютировал с Galaxy M10 и Galaxy M20 в январе ранее в этом году, он, вероятно, сохранит тот же график и в следующем году, и будет конкурировать с Xiaomi, Realme и другими брендами.