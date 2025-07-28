Samsung хочет интегрировать в Galaxy S26 новый ИИ

Samsung активно развивает направление искусственного интеллекта с момента запуска линейки Galaxy S24 в прошлом году — тогда компания представила пакет функций Galaxy AI, работающий на базе Google Gemini. Однако, как сообщил агентству Reuters президент и операционный директор мобильного подразделения Samsung Чхве Вон Чжун, компания открыта к сотрудничеству и с другими поставщиками ИИ. Разумеется, Samsung рассматривает только те решения, которые способны обеспечить наилучший пользовательский опыт. В настоящее время ведутся переговоры как с OpenAI, так и с Perplexity о возможной интеграции их ИИ-сервисов в будущие модели смартфонов, скорее всего, начиная с линейки Galaxy S26. Ранее, в июне, уже сообщалось, что Samsung близка к заключению сделки с Perplexity, предусматривающей инвестиции в компанию, а также интеграцию её приложения и голосового ассистента в смартфоны.

С OpenAI также ведутся переговоры, но без финансовых вложений со стороны Samsung. «Мы обсуждаем сотрудничество с несколькими поставщиками. Если их ИИ-решения конкурентоспособны и могут обеспечить наилучший пользовательский опыт — мы открыты для любых вариантов», — отметил Чхве. Кроме того, компания рассматривает два варианта процессоров для линейки Galaxy S26 — Snapdragon 8 Gen 4 (в версии Elite 2) и собственный Exynos 2600. Окончательное решение пока не принято, но компания явно хочет закрепить свой успех в сегменте искусственного интеллекта в сегменте флагманских моделей.
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