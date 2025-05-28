Samsung хочет использовать чипы Exynos в серии Galaxy S26

У компании Samsung дела в полупроводниковом бизнесе идут не лучшим образом, и одной из причин называют низкий процент выхода пригодных к использованию чипов. Даже флагманская серия Galaxy S25 в этом году полностью перешла на процессоры Snapdragon, отказавшись от фирменного Exynos, так как компания не могла реализовать достаточное количество необходимой продукции. Однако, по слухам, компания вполне может задействовать процессоры серии Exynos в серии Galaxy S26 уже в следующем году. Правда, для начала производителю придётся решить массу спорных моментов. Например, проблемы в подразделении Samsung LSI, отвечающем за разработку чипов, оказались настолько серьёзными, что, по сообщениям южнокорейских СМИ, компания рассматривает вариант слияния LSI с другим бизнес-направлением.

Скорее всего с Samsung Foundry, которое занимается производством чипов. Это позволит провести необходимую реструктуризацию производства и разработки, что крайне важно в условиях столь высокой конкуренции на современном рынке. Другое дело, что от перестановки сотрудников и смены названия ничего кардинально не поменяется — компания активно проигрывает важные для себя сегменты рынка, которые приносили приличную прибыль, и если ничего не поменять кардинально, то TSMC вскоре захватит ещё больше важных клиентов вроде NVIDIA или Google. И тогда вернуть свои позиции будет практически нереально, так как контракты обычно подписывают на 3-5 лет вперёд.