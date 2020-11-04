Samsung и LG выпустят телевизоры с miniLED дисплеями

Крупные компании такие как LG и Samsung а также и и другие крупные телевизионные бренды планируют выпустить на рынок телевизоры с новой технологией отображения miniLED в 2021 году.

Линейка телевизоров miniLED поступят на рынок в премиальный сегмент высокого класса. miniLED - это относительно новое поколение дисплеев, которые рекламируются как дисплеи следующего поколения. Эти дисплеи состоят из светодиодных чипов размером от 100 до 200 микрометров, которые составляют блок подсветки ЖК-телевизоров.

Использование miniLED может также эффективно повысить эффективность локального затемнения, что в основном означает, что некоторые микросхемы просто отключаются для отображения более глубокого черного цвета.