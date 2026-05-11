Samsung ищет способы сэкономить на производстве флагманов

Судя по информации инсайдеров, компания Samsung пытается снизить влияние кризиса DRAM-памяти на производство смартфонов, однако полностью избежать последствий компании не удалось. По данным источников, южнокорейский гигант уже был вынужден поднять цены на линейку Galaxy S26, а теперь ищет способы сократить дальнейший рост себестоимости компонентов. Одним из решений может стать переход на стратегию двойных поставщиков. Поскольку дисплеи остаются одной из самых дорогих частей смартфона, базовый Galaxy S27 потенциально сможет использовать OLED-панели сразу от двух производителей — самой Samsung и китайской BOE. Предполагается, что подключение BOE к цепочке поставок поможет Samsung заметно сократить расходы на производство базового Galaxy S27.

Сейчас BOE уже сотрудничает с Apple, однако в основном выступает резервным поставщиком. Компания неоднократно сталкивалась с проблемами при выпуске достаточного количества качественных OLED-панелей, особенно для Apple, поэтому её репутация среди производителей остается неоднозначной. Для Samsung ситуация осложняется ростом цен на память и накопители. Если компания не начнёт экономить на других компонентах, стоимость будущих смартфонов может увеличиться ещё сильнее. Однако использование панелей BOE может привести к различиям в качестве экранов между разными версиями Galaxy S27. Но, учитывая текущую ситуацию на рынке, можно предположить, что выбора у компании банально нет.