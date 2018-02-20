Samsung имеет избыточные OLED-экраны из-за малых продаж iPhone X

Это немного парадокс, но у Samsung есть избыток OLED-дисплеев, потому что продажи iPhone X не на том уровне, которым они должны быть.Samsung выпускает несколько компонентов, используемых конкурентом Apple, в том числе OLED-экран в новом iPhone X. Согласно Nikkei, Apple платит около $ 100 (80 евро) за каждый OLED-дисплей.Согласно предыдущим слухам, Apple сократит производство iPhone X в текущем квартале, потому что спрос ниже ожидаемого. Samsung рассчитывал на больший успех, в результате чего у компании теперь остались лишние экраны. Корейская компания пытается продавать дисплеи другим производителям смартфонов. Вместо этого они используют традиционные ЖК-экраны.Apple не подтвердила предполагаемое сокращение производства iPhone X на сегодняшний день. Технический гигант почти никогда не реагирует на слухи. Из последних квартальных цифр было показано, что Apple в последние месяцы продала меньше iPhone, чем год назад.