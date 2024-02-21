Samsung интегрирует ИИ в умные часы и не только

Серия смартфонов Galaxy S24 стала первой линейкой компании Samsung, запущенной с Galaxy AI на борту — эта фишка очень понравилась некоторым пользователям, хотя в целом не сказать, что искусственный интеллект произвёл какой-то фурор на рынке. А теперь компания поделилась своими планами по внедрению искусственного интеллекта в другие устройства — в частности, в носимую электронику. Представитель компании Samsung опубликовал статью и рассказал о том, что компания в настоящее время работает над внедрением Galaxy AI в несколько умных гаджетов, среди которых особенно стоит выделить умные часы. «В ближайшем будущем некоторые модели носимых устройств Galaxy будут использовать искусственный интеллект для улучшения цифрового здоровья пользователя и откроют целую новую эру взаимодействия искусственного интеллекта со здоровьем человека», — заявили в компании.

При этом стоит напомнить, что беспроводные наушники Galaxy Buds уже имеют доступ к функциям Live Translation и Interpreter Mode, которые используют искусственный интеллект для выполнения своей работы. В будущем подобные функции могут появиться и в умных часах Samsung, что позволит расширить набор функций в данном направлении. И для многих пользователей это будет куда интереснее, чем очередной мобильный процессор, который на несколько процентов мощнее предыдущего. Всё же железо сейчас уже достаточно производительное, чтобы пользователи не думали о нём вообще, а вот новые функции привлекают внимание.