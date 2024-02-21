Samsung интегрирует ИИ в умные часы и не только

Серия смартфонов Galaxy S24 стала первой линейкой компании Samsung, запущенной с Galaxy AI на борту — эта фишка очень понравилась некоторым пользователям, хотя в целом не сказать, что искусственный интеллект произвёл какой-то фурор на рынке. А теперь компания поделилась своими планами по внедрению искусственного интеллекта в другие устройства — в частности, в носимую электронику. Представитель компании Samsung опубликовал статью и рассказал о том, что компания в настоящее время работает над внедрением Galaxy AI в несколько умных гаджетов, среди которых особенно стоит выделить умные часы. «В ближайшем будущем некоторые модели носимых устройств Galaxy будут использовать искусственный интеллект для улучшения цифрового здоровья пользователя и откроют целую новую эру взаимодействия искусственного интеллекта со здоровьем человека», — заявили в компании.

При этом стоит напомнить, что беспроводные наушники Galaxy Buds уже имеют доступ к функциям Live Translation и Interpreter Mode, которые используют искусственный интеллект для выполнения своей работы. В будущем подобные функции могут появиться и в умных часах Samsung, что позволит расширить набор функций в данном направлении. И для многих пользователей это будет куда интереснее, чем очередной мобильный процессор, который на несколько процентов мощнее предыдущего. Всё же железо сейчас уже достаточно производительное, чтобы пользователи не думали о нём вообще, а вот новые функции привлекают внимание.
Часы OnePlus Watch 2 дебютируют в феврале…
Сетевой инсайдер MaxJmb сообщил подробности о дате выхода второго поколения умных часов OnePlus Watch. По…
Представлены часы Garmin Forerunner 165…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Forerunner 165 и Forerunner 165 Music, которые…
OnePlus Watch 2 готовятся к скорому релизу…
Умные часы в последнее время стали настолько распространённым явлением, что каждый производитель хочет по…
Redmi Watch 4 выпустят 29 ноября …
Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз умных часов Redmi Watch 4 состоится 29 ноября. Судя по оп…
Часы iQOO Watch оценили в 155 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью iQOO Watch, которая обойдется в 155 долларов за с…
Часы Redmi Watch 4 оценили в 70 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Redmi Watch 4, которая работает под управлением…
Часы Vivo Watch 3 появились в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам умных часов Watch 3, которые были представлены неделю назад. …
Смарт-часы Rollme Hero M5 оценили в 50 долларов …
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Hero M5, которая при весьма низкой цене (50 дол…
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
Обзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch ProОбзор ZORDAI ZD8 Ultra Pro. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch Pro
Обзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple WatchОбзор NO.1 DT8 Pro. Недорогие умные часы в духе Apple Watch
Обзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFCОбзор ZORDAI ZD3+. Умные часы с круглым дисплеем и NFC
Обзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLEDОбзор Kieslect Ks Smart Calling Watch. Умные часы с AMOLED

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor