Samsung исправит баг с разрядкой смартфонов в One UI 9.5

Владельцы смартфонов Samsung, заметившие, что после установки One UI 9.0 устройства стали быстрее разряжаться, получили первые официальные сигналы о скором решении проблемы. Согласно ответу представителя службы поддержки Samsung Members, компания планирует исправить неполадки с автономностью в следующем крупном обновлении One UI 9.5. Обновление One UI 9.0 на базе Android 17 должно было принести различные улучшения и новые функции — однако после его установки владельцы нескольких моделей Galaxy начали жаловаться на заметное снижение времени автономной работы. Особенно часто о проблеме сообщали владельцы Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra, которым пришлось значительно чаще подключать смартфоны к зарядке. Последующие небольшие обновления не помогли исправить ситуацию, что вызвало недовольство пользователей на форумах и в социальных сетях.

Но турецкий модератор Samsung Members по имени Emre ответил на жалобу одного из пользователей. Он сообщил, что проблему со снижением показателей состояния аккумулятора планируют устранить с выходом One UI 9.5. И хотя Samsung пока не публиковала официального заявления для широкой аудитории, ответ представителя поддержки указывает на то, что компания знает о проблеме. Сейчас One UI 9.5 проходит бета-тестирование на смартфонах серии Galaxy S26, а стабильный выпуск обновления ожидается одновременно с презентацией линейки Galaxy S27 в следующем году. То есть придётся немного подождать.