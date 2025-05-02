Samsung изменила правила Care+

Обычно оформить подписку на программу расширенной гарантии Samsung Care+ можно только при покупке нового устройства. Соответственно, если вы отказались от этого предложения на момент покупки, но передумали позже, компания просто отказывала в расширенной гарантии и купить её уже было невозможно. Однако сейчас всё иначе — до 15 июня Samsung временно разрешает подключить Care+ «задним числом». Но есть одно «но» — это предложение доступно исключительно владельцам Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Tab S10+ и Tab S10 Ultra. При этом в компании отмечают, что новое устройство должно быть в хорошем состоянии. Если оно уже повреждено, подписаться на Care+ не получится — сначала потребуется провести ремонт, а уже потом подключать защиту.

Чтобы проверить состояние гаджета, Samsung предложит пройти условную экспертизу через видеозвонок — так специалисты компании подтвердят, что всё работает и экран не разбит. В расширенную гарантию Samsung Care+ входят неограниченные ремонты от падений и попадания жидкости (включая замену аккумулятора), бесплатный ремонт экрана и тыльной панели в день обращения, а также мгновенная замена при краже или утере. Теоретически, это очень выгодное предложение, особенно если вы понимаете, что будете так или иначе ронять свой смартфон. С другой стороны, если вы относитесь к технике аккуратно, то можно не переживать и спокойно пользоваться обычной бесплатной гарантией от производителя.