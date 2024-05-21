Samsung изменит дизайн складного Galaxy Z Fold6

Известный инсайдер под ником Ice Universe сегодня поделился подробностями о будущем складном флагмане Samsung Galaxy Z Fold6, который должны представить уже этим летом. По его информации, у нового смартфона будет менее заметный изгиб на внутреннем дисплее и новый дизайн блока камеры. Добиться менее заметной волны по центру дисплея производитель планирует благодаря более толстому стеклу UTG-формата – увеличение толщины с 30 мкм до 50 мкм делает изгиб менее выраженным, что должно порадовать потенциальных покупателей нового флагмана. При этом специалист отмечает, что дизайн шарнира останется таким же, как в прошлом году, хотя ожидается его существенное обновление в Z Flip7. При этом новая модель будет значительно тоньше и легче — инсайдеры считают, что это существенно ограничивает производителя в возможностях апгрейда шарнира.

Ещё Ice Universe поделился новостью относительно обновления системы камер, которая, судя по слитым рендерам, теперь окружена внушительным кольцом с текстурой. У Z Fold5 вокруг объективов расположено только небольшое металлическое кольцо, так что изменение будет достаточно значительным. При этом информации о характеристиках нового складного флагмана пока что нет, как и стоимости продукта. Но нужно понимать, что в прошлом поколении южнокорейский гигант уже снизил стоимость своих флагманов, так что ожидать существенных изменений в ближайшем будущем не стоит. Вероятно, производитель будет использовать ту же политику цен.