Samsung крупно улучшит Bixby

Компания Samsung решила существенно улучшить свой голосовой помощник Bixby и купила компанию Kngine из Египта. Данная компания занимается машинным обучением, которое делает поисковые запросы и ответы пользователя более точными. То есть, производитель даст возможность своему помощнику постепенно улучать свой поиск по запросам пользователя. Система будет изучать вас и ваше поведение, смотреть на варианты, которые вы выбираете, чтобы потом выдавать более правильные ответы и помогать пользователю проще искать информацию в сети, заказывать столик в кафе или бронировать отель. Для многих это будет крутое решение, вот только голосовой помощник пока что на русском не говорит, а тут все его преимущества банально теряются. Нам нужен помощник, который реально помогает в повседневной жизни.