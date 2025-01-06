Samsung может получить заказы на свежие чипы Qualcomm

Судя по информации из сети, компания Samsung потеряла значительную часть своего бизнеса из-за активного развития компании TSMC, а также из-за низкого выхода пригодных к использованию чипов. Однако, похоже, компания имеет шанс восстановиться — по последним данным, производитель смартфонов может получить заказы на производство 2-нм чипов, поскольку Qualcomm, по данным инсайдеров, рассматривает подразделение Samsung Foundry как основного подрядчика для своих производственных нужд в обозримом будущем. Более того, стоит напомнить, что совсем недавно высокая стоимость производства и ограниченные мощности TSMC вынудили Apple придерживаться 3-нм чипов для iPhone 17 Pro в этом году, что тоже может повлиять на бизнес южнокорейского гиганта.

Дело в том, что компания TSMC планирует повысить цены на свои передовые чипы на 5–10% в 2025 году, что может привести к увеличению стоимости смартфонов. На фоне роста затрат клиенты начали рассматривать возможность перехода к Samsung для заказа 2-нм чипов, потому что они будут банально дешевле. Вопрос лишь в том, сможет ли южнокорейский гигант справиться с низкими показателями производства качественных чипов. Кроме того, Qualcomm могла переключиться на Samsung Foundry из-за того, что Apple, главный клиент TSMC, зарезервировала мощности для производства 2-нм чипов в обозримом будущем. Это даёт Apple преимущество перед конкурентами, которые тоже хотят получить передовую технологию производства.
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