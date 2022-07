Samsung начала внутреннее тестирование One UI 4.1.1

Как уже известно, компания Samsung работает над Android 13 для всех поддерживаемых устройств. Но стало известно о бета-версия ОС Android, которая тестируется за закрытыми внутри компании - это бета-прошивка One UI 4.1.1, которая тестируется на смартфоне Galaxy S21 Ultra. Обновление One UI 4.1.1 было обнаружено пользователем Reddit и имеет версию прошивки G998BXXU5DVGA. Стоит отметить, что загрузить обновление и установить его на свой телефон могут только сотрудники компании. В прошивке One UI 4.1.1 нет ничего нового, поскольку она основана на Android 12L, версии Android, предназначенной для складных устройств.

Операционная система Android 12L ориентирована на такие функции, как многозадачность и производительность, и в основном предназначена для более крупных устройств, таких как телефоны и планшеты серии Samsung Galaxy Z. Поэтому интересен факт, что компания в настоящее время тестирует его на модели S21 Ultra.