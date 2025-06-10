Samsung не будет сильно улучшать камеру до Galaxy S28

Профильный ресурс Android Headlines принес плохие новости о развитии фотовозможностей в грядущих флагманских смартфонах компании Samsung. Утверждается, что корейский гигант не планирует значимых обновлений основной камеры вплоть до релиза серии Galaxy S28. Серии Galaxy S26 и Galaxy S27 скорее всего не получат увеличенные сенсоры, улучшенные перископы или другие нововведения. Производитель сделает акцент на улучшении конструкции устройства и сокращении расходов, а камеры будут полагаться на оптимизацию и улучшения в сфере ИИ. Напомним, что топовый смартфон компании в лице Galaxy S25 Ultra имеет в своем оснащении тыльную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик).