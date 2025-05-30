Samsung объяснила толщину Galaxy S25 Edge

Также была внедрена двухслойная конструкция блока камеры, компенсирующая его высоту. В сравнении с S25 Ultra — разница ощутимая. Galaxy S25 Edge работает на чипе Snapdragon 8 Elite for Galaxy, как и вся линейка S25, однако из-за тонкого корпуса охлаждение стало сложнее — инженеры увеличили испарительную камеру на 10% и применили перфорированную структуру — в металлической раме сделано крупное отверстие, позволяющее теплу напрямую уходить от чипа в систему охлаждения. Также была создана особая термопрокладка для отвода тепла от остальных компонентов. Правда, стоит отметить, что на данный момент это пока что лишь обещания производителя, но пользователям ещё предстоит проверить, как на самом деле работает это устройство и насколько эффективной окажется система охлаждения.