Samsung объяснила толщину Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge на данный момент уже доступен для приобретения, и в компании заявляют, что это не просто дизайнерский прорыв — это ответ на различные инженерные вызовы в создании смартфонов. Более того, Samsung подробно рассказала об инновациях, которые позволили встроить мощный чип Snapdragon 8 Elite и камеру на 200 Мп в корпус толщиной всего 5,8 мм и весом 163 грамма. Для этого Samsung разработала новую систему крепления компонентов с точностью до 0,1 мм, что позволило аккуратно разместить все элементы в ультратонком корпусе. Инженеры уменьшили толщину 200-мегапиксельной камеры более чем на 10%, оптимизировав модули автофокуса и оптической стабилизации.

Также была внедрена двухслойная конструкция блока камеры, компенсирующая его высоту. В сравнении с S25 Ultra — разница ощутимая. Galaxy S25 Edge работает на чипе Snapdragon 8 Elite for Galaxy, как и вся линейка S25, однако из-за тонкого корпуса охлаждение стало сложнее — инженеры увеличили испарительную камеру на 10% и применили перфорированную структуру — в металлической раме сделано крупное отверстие, позволяющее теплу напрямую уходить от чипа в систему охлаждения. Также была создана особая термопрокладка для отвода тепла от остальных компонентов. Правда, стоит отметить, что на данный момент это пока что лишь обещания производителя, но пользователям ещё предстоит проверить, как на самом деле работает это устройство и насколько эффективной окажется система охлаждения.