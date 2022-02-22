Samsung объявил дату выпуска своих телевизоров 8K и 4K Neo QLED 2022 года

Samsung объявила даты выпуска в Европе своей новой линейки телевизоров Neo QLED 8K и 4K. Телевизоры Neo QLED 8K и 4K 2022 года будут доступны для покупки с 6 апреля, окно предварительного заказа открыто с 16 марта по 5 апреля, а предварительная регистрация будет проходить с 22 февраля по 15 марта. Модельный ряд, возглавляемый флагманом QN900B, включает в себя шесть серий с размерами от 43 до 85 дюймов. В этом году моделями 8K Neo QLED являются QN900B — доступны 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов; QN800B — с диагональю 65, 75, 85 дюймов и QN700B — с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Между тем, линейка 4K Neo QLED включает QN95B с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов; QN90B — доступен в размерах 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюймов и QN85B — доступен в размерах 55, 65, 75, 85 дюймов.

На борту Neo QLED 2022 года будет установлена ​​​​последняя версия процессора Samsung Neo Quantum, включая введение расширенного сопоставления контрастности с «BLU» (блок подсветки). Samsung заявляет, что это нововведение повысит яркость и позволит перейти от 12-битной градации к 14-битной, что приведет к большему контролю над каждым мини-светодиодом. В конечном счете, Samsung заявляет, что телевизор будет регулировать яркость по 16 384 зонам вместо 4096. Программное обеспечение также предлагает технологию «Shape Adaptive Light», которая, по словам Samsung, будет анализировать линии, формы и поверхности для управления светом, излучаемым светодиодами Quantum Mini, для повышения яркости и точности. И есть новая функция под названием «Real Depth Enhancer», алгоритм, который выделяет объекты на фоне, обрабатывая их по-разному для большего ощущения глубины.