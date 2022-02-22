Samsung объявил дату выпуска своих телевизоров 8K и 4K Neo QLED 2022 года

Samsung объявила даты выпуска в Европе своей новой линейки телевизоров Neo QLED 8K и 4K. Телевизоры Neo QLED 8K и 4K 2022 года будут доступны для покупки с 6 апреля, окно предварительного заказа открыто с 16 марта по 5 апреля, а предварительная регистрация будет проходить с 22 февраля по 15 марта. Модельный ряд, возглавляемый флагманом QN900B, включает в себя шесть серий с размерами от 43 до 85 дюймов. В этом году моделями 8K Neo QLED являются QN900B — доступны 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов; QN800B — с диагональю 65, 75, 85 дюймов и QN700B — с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Между тем, линейка 4K Neo QLED включает QN95B с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов; QN90B — доступен в размерах 43, 50, 55, 65, 75, 85 дюймов и QN85B — доступен в размерах 55, 65, 75, 85 дюймов.

На борту Neo QLED 2022 года будет установлена ​​​​последняя версия процессора Samsung Neo Quantum, включая введение расширенного сопоставления контрастности с «BLU» (блок подсветки). Samsung заявляет, что это нововведение повысит яркость и позволит перейти от 12-битной градации к 14-битной, что приведет к большему контролю над каждым мини-светодиодом. В конечном счете, Samsung заявляет, что телевизор будет регулировать яркость по 16 384 зонам вместо 4096. Программное обеспечение также предлагает технологию «Shape Adaptive Light», которая, по словам Samsung, будет анализировать линии, формы и поверхности для управления светом, излучаемым светодиодами Quantum Mini, для повышения яркости и точности. И есть новая функция под названием «Real Depth Enhancer», алгоритм, который выделяет объекты на фоне, обрабатывая их по-разному для большего ощущения глубины.
Комментарии и отзывы Samsung Neo QLED
Oppo выпустит смарт-телевизор на международный рынок…
Oppo выпустит смарт-телевизор на международный рынокOnePlus и Realme уже имеют свои телевизионные предложения и согласно надежному источнику, дочерняя компан…
Toshiba представила флагманский телевизор с Alexa и 4К…
Toshiba представила флагманский телевизор с Alexa и 4КToshiba выпустила новый флагманский смарт-телевизор под достаточно привлекательным названием Fire TV как …
Телевизионный бренд Mitchell & Brown представил 65-дюймовый …
Телевизионный бренд Mitchell & Brown представил 65-дюймовый Телевизионный бренд Mitchell & Brown дополнил свою текущую линейку 4K UHD Smart TV флагманской 65-дюймово…
Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной си…
Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной сиМеждународный бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операцион…
Samsung The Frame TV стал партнером Художественного музея Ле…
Samsung The Frame TV стал партнером Художественного музея ЛеКомпания Samsung объявила о переносе новых произведений искусства из Художественного музея Леума на свой …
OnePlus запустит новую серию смарт-телевизоров Y1S в Индии 1…
OnePlus запустит новую серию смарт-телевизоров Y1S в Индии 1Согласно последнему отчету, четыре новых Smart TV от OnePlus будут официально представлены на индийском р…
Hisense 98E7G Pro - первый смарт-телевизор бренда с гигантск…
Hisense 98E7G Pro - первый смарт-телевизор бренда с гигантскДля производителей электроники постепенно становится тенденцией выпуск модели гигантского экрана, обеспеч…
Google Stadia появится на смарт-телевизорах LG…
Google Stadia появится на смарт-телевизорах LGКомпания LG объявила, что облачные игры Google Stadia теперь доступны на их телевизорах LG Smart TV, они …
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor