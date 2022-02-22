Samsung объявил дату выпуска своих телевизоров 8K и 4K Neo QLED 2022 года

На борту Neo QLED 2022 года будет установлена последняя версия процессора Samsung Neo Quantum, включая введение расширенного сопоставления контрастности с «BLU» (блок подсветки). Samsung заявляет, что это нововведение повысит яркость и позволит перейти от 12-битной градации к 14-битной, что приведет к большему контролю над каждым мини-светодиодом. В конечном счете, Samsung заявляет, что телевизор будет регулировать яркость по 16 384 зонам вместо 4096. Программное обеспечение также предлагает технологию «Shape Adaptive Light», которая, по словам Samsung, будет анализировать линии, формы и поверхности для управления светом, излучаемым светодиодами Quantum Mini, для повышения яркости и точности. И есть новая функция под названием «Real Depth Enhancer», алгоритм, который выделяет объекты на фоне, обрабатывая их по-разному для большего ощущения глубины.